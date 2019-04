Клинсман може да поеме Нюкасъл през лятото

Бившият селекционер на САЩ - Юрген Клинсман може да възобнови кариерата си през лятото. Ръководството на Нюкасъл обмисля кандидатурата на германския специалист, информира местният вестник "Newcastle Chronicle".

Jurgen Klinsmann the latest left-field name linked to #NUFC, but club's priority remains keeping Benitez https://t.co/X2oJa6Fafi