ЦСКА 1948 CSKA 1948

Царско село 0:0 ЦСКА 1948

последен:
22.04.2019

ЦСКА 1948 - Несебър

следващ:
30.04.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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Втора лига

Съдийските назначения във Втора лига

23 април 2019 | 17:39 - Обновена
Съдийските назначения във Втора лига
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Съдийски назначения за 26-ия кръг във Втора лига:

25 април 2019 година, четвъртък, 17:00 часа:
ФК Струмска слава 1927 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Валентин Георгиев Станчев
АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Даниел Милков Ников
4-ти: Георги Николов Николов
СН: Георги Димитров Влъчков

25 април 2019 година, четвъртък, 17:00 часа:
ОФК Поморие - ФК Царско село 2015
ГС: Никола Павлов Петров
АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Димитър Герчев Димитров
4-ти: Петър Георгиев Кузев
СН: Иво Величков Боев

25 април 2019 година, четвъртък, 17:00 часа:
ОФК Пирин ЕООД - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Николай Валентинов Малджански
АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ти: Петър Григоров Григоров
СН: Георги Владимиров Игнатов

26 април 2019 година, петък, 17:00 часа:
ФК Литекс - ФК Локомотив 1929
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Мартин Томиславов Русев
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Георги Спасов Славов

26 април 2019 година, петък, 17:00 часа:
ФК Арда - ПФК Добруджа 1919
ГС: Ивелин Венциславов Занев
АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Мирослав Пламенов Марков
4-ти: Боян Георгиев Славков
СН: Йордан Веселинов Гулев

26 април 2019 година, петък, 17:00 часа:
ФК Кариана - ПФК Монтана 1921
ГС: Стефан Демирев Павлов
АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стоян Маринов Алексиев

29 април 2019 година, понеделник, 17:00 часа:
ФК Ботев Гълъбово - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Атанас Иванов Делчев АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Йосиф Петров Ронков

30 април 2019 година, вторник, 19:00 часа:
ФК ЦСКА 1948 - ОФК Несебър
ГС: Апостол Танчев Иванов
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Деница Павлова Крумова

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Спортни новини		 Прочетена 346

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отговор
23 април 2019 | 18:41

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                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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