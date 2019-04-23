Съдийските назначения във Втора лига

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Втора лига
Съдийски назначения за 26-ия кръг във Втора лига:
25 април 2019 година, четвъртък, 17:00 часа:
ФК Струмска слава 1927 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Валентин Георгиев Станчев
АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Даниел Милков Ников
4-ти: Георги Николов Николов
СН: Георги Димитров Влъчков
25 април 2019 година, четвъртък, 17:00 часа:
ОФК Поморие - ФК Царско село 2015
ГС: Никола Павлов Петров
АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Димитър Герчев Димитров
4-ти: Петър Георгиев Кузев
СН: Иво Величков Боев
25 април 2019 година, четвъртък, 17:00 часа:
ОФК Пирин ЕООД - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Николай Валентинов Малджански
АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ти: Петър Григоров Григоров
СН: Георги Владимиров Игнатов
26 април 2019 година, петък, 17:00 часа:
ФК Литекс - ФК Локомотив 1929
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Мартин Томиславов Русев
4-ти: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Георги Спасов Славов
26 април 2019 година, петък, 17:00 часа:
ФК Арда - ПФК Добруджа 1919
ГС: Ивелин Венциславов Занев
АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Мирослав Пламенов Марков
4-ти: Боян Георгиев Славков
СН: Йордан Веселинов Гулев
26 април 2019 година, петък, 17:00 часа:
ФК Кариана - ПФК Монтана 1921
ГС: Стефан Демирев Павлов
АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ти: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стоян Маринов Алексиев
29 април 2019 година, понеделник, 17:00 часа:
ФК Ботев Гълъбово - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Атанас Иванов Делчев АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Йосиф Петров Ронков
30 април 2019 година, вторник, 19:00 часа:
ФК ЦСКА 1948 - ОФК Несебър
ГС: Апостол Танчев Иванов
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Деница Павлова Крумова
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