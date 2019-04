Звездите на ПСЖ заснеха видео за "Нотр Дам"

Звездите на френския шампион Пари Сен Жермен заснеха специално видео в подкрепа на кампанията за възстановяване на една от най-големите готически катедрали в света “Нотр Дам”.





PSG will wear this kit tonight to pay homage to the Notre-Dame. pic.twitter.com/D3Xd3wruQz