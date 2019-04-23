Николай Йорданов ще ръководи двубоя от Първа лига между Черно море и Лудогорец

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Първа лига
Николай Йорданов ще свири битката между Черно море и Лудогорец от 31-ия кръг на Първа професионална лига. Стефан Апостолов пък ще бъде главен съдия на двубоя между Левски и Берое. Рефер на Ботев (Пловдив) и ЦСКА-София ще бъде Ивайло Стоянов.
Съдийска назначения за 31-ия кръг в Първа професионална лига:
25 април, четвъртък от 17.30 часа
ФК Витоша - ФК Верея
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ДАС1: ДАС2:
СН: Ичко Лозев Лозев
25 април, четвъртък от 20.00 часа
ПОФК Ботев Враца - ФК Етър
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ДАС1: ДАС2:
СН: Евгени Георгиев Георгиев
26 април, петък от 16.00 часа
ПФК Септември - ОФК Дунав 2010
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ДАС1: ДАС2:
СН: Валери Николов Цветков
26 април, петък от 18.15 часа
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ДАС1: ДАС2:
СН: Димитър Панайотов Костов
26 април, петък от 20.30 часа
ПФК Левски - ПФК Берое
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ДАС1: ДАС2:
СН: Георги Василев Йорданов
29 април, понеделник от 17.30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ДАС1: ДАС2:
СН: Кирил Петков Йорданов
29 април, понеделник от 20.00 часа
ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Николов Кабаков ДАС1: ДАС2:
СН: Кольо Димитров Данев
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(Гост) 7
отговор
да им дават купата и тва е! Браво отново ще се радвате пред 2000 резнякя! Ще има и кремвирши за празненството Рейтинг: 1 0
(Гост) 6
отговор
Да им дават направо на Луноходец титлата и това е. То е ясно... Рейтинг: 1 1
(Гост) 5
отговор
С този съдия твърда двойка . Направо да дават златните медали , да подготвят и по един комплект на съдиите Рейтинг: 4 2
(Гост) 4
отговор
Черно море с тоя поръ4ков съдия ще изгори Рейтинг: 3 1
(Гост) 3
отговор
Изнасилванията като малък ме направиха прозорлив! Сега например се питам: Тези от нас които ПРИПОЗНАХА ЛИТЕКС ЗА СВОЙ - ЗАПАЗИЛИ ЛИ СА ИДЕНТИЧНОСТТА СИ? …. ИМАТ ЛИ ЧЕСТ ИЛИ СА ГНЪСССНИ ОТРЕПКИ? Рейтинг: 4 1
(Гост)
...И реших, че НЯМА КАК АЗ ДА ИМАМ ЧЕСТ! Един гнусен припознавач - предал ЦСКА не може да има чест. И ето как дойде никът, който използвам. Рейтинг: 3 1
(Гост) 2
отговор
Този мач защо ще се играе изобщо? Рейтинг: 3 1
(Гост) 1
отговор
Ники лекето? Морето въобще да не излизат. Рейтинг: 4 1