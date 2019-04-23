Първа лига

Николай Йорданов ще ръководи двубоя от Първа лига между Черно море и Лудогорец

23 април 2019 | 17:08 - Обновена
Николай Йорданов ще ръководи двубоя от Първа лига между Черно море и Лудогорец
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Николай Йорданов ще свири битката между Черно море и Лудогорец от 31-ия кръг на Първа професионална лига. Стефан Апостолов пък ще бъде главен съдия на двубоя между Левски и Берое. Рефер на Ботев (Пловдив) и ЦСКА-София ще бъде Ивайло Стоянов.

Съдийска назначения за 31-ия кръг в Първа професионална лига:

25 април, четвъртък от 17.30 часа
ФК Витоша - ФК Верея
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов ДАС1: ДАС2:
СН: Ичко Лозев Лозев

25 април, четвъртък от 20.00 часа
ПОФК Ботев Враца - ФК Етър
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ДАС1: ДАС2:
СН: Евгени Георгиев Георгиев

26 април, петък от 16.00 часа
ПФК Септември - ОФК Дунав 2010
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ДАС1: ДАС2:
СН: Валери Николов Цветков

26 април, петък от 18.15 часа
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ДАС1: ДАС2:
СН: Димитър Панайотов Костов

26 април, петък от 20.30 часа
ПФК Левски - ПФК Берое
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков ДАС1: ДАС2:
СН: Георги Василев Йорданов

29 април, понеделник от 17.30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ДАС1: ДАС2:
СН: Кирил Петков Йорданов

29 април, понеделник от 20.00 часа
ПФК Ботев - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Николов Кабаков ДАС1: ДАС2:
СН: Кольо Димитров Данев

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Спортни новини		 Прочетена 838

Добави коментар ›› Коментари (7)

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haha
(Гост) 7
отговор
24 април 2019 | 01:06

да им дават купата и тва е! Браво отново ще се радвате пред 2000 резнякя! Ще има и кремвирши за празненството Рейтинг: 1 0

Поръчка
(Гост) 6
отговор
23 април 2019 | 22:28

Да им дават направо на Луноходец титлата и това е. То е ясно... Рейтинг: 1 1

Наблюдател
(Гост) 5
отговор
23 април 2019 | 19:10

С този съдия твърда двойка . Направо да дават златните медали , да подготвят и по един комплект на съдиите Рейтинг: 4 2

VARNA
(Гост) 4
отговор
23 април 2019 | 19:07

Черно море с тоя поръ4ков съдия ще изгори Рейтинг: 3 1

Неч€$тен
(Гост) 3
отговор
23 април 2019 | 18:04

Изнасилванията като малък ме направиха прозорлив! Сега например се питам: Тези от нас които ПРИПОЗНАХА ЛИТЕКС ЗА СВОЙ - ЗАПАЗИЛИ ЛИ СА ИДЕНТИЧНОСТТА СИ? …. ИМАТ ЛИ ЧЕСТ ИЛИ СА ГНЪСССНИ ОТРЕПКИ? Рейтинг: 4 1

Неч€$тен
(Гост)
23 април 2019 | 18:04

...И реших, че НЯМА КАК АЗ ДА ИМАМ ЧЕСТ! Един гнусен припознавач - предал ЦСКА не може да има чест. И ето как дойде никът, който използвам. Рейтинг: 3 1

Съдия подлога
(Гост) 2
отговор
23 април 2019 | 17:48

Този мач защо ще се играе изобщо? Рейтинг: 3 1

Кристала
(Гост) 1
отговор
23 април 2019 | 17:22

Ники лекето? Морето въобще да не излизат. Рейтинг: 4 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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