Еди Хърн обяви 6 възможни съперници на Джошуа, Кубрат Пулев не е сред тях

Кубрат Пулев няма да може да се възползва от възможността да се изправи срещу Антъни Джошуа на 1 юни.

Британецът трябваше да играе срещу Джарел Милър, но трите положителни допинг проби на Голямото бебе наложиха спешно търсене на нов опонент. Името на Пулев се появи сред топ фаворитите за двубоя заради факта, че по този начин Джошуа би преминал и през задължителната си защита на пояса на IBF.

Само че заведеното от Джени Суши дело срещу българина го извади от сметките за съперник на Джошуа поне засега. Промоутърът на шампиона Еди Хърн се нуждае от много бърз вариант, а ситуацията около Кобрата прави това невъзможно.Мениджърът на Джошуа - Еди Хърн, обяви шестте варианта за съперник на своя клиент. Те са Анди Руис, Луис Ортис, Майкъл Хънтър, Мануел Чар, Тревър Браян и Агит Кабайел.

