На какво играе Григор Димитров преди турнира в Барселона

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров е в Барселона, където в сряда ще изиграе първия си двубой срещу Фернандо Вердаско. В социалните мрежи се разпространи пък снимка на Григор, който играе на табла срещу Алгис Христов, който е негов масажист от дълго време.

Преди “Мастърс”-а в Монте Карло пък двамата се щракнаха как играят на най-популярния футболен симулатор FIFA.

Димитров има да защитава 90 точки в Барселона, тъй като миналата година отпадна в противоречив сблъсък на четвъртфиналите срещу Пабло Кареньо-Буста.

@GrigorDimitrov

Best Moments from Monaco



“When we throw out the physical clutter, we clear our minds. When we throw out the mental clutter, we clear our souls.” - Gail Blanke



h/t @tennistvhttps://t.co/W01LZUUH3X pic.twitter.com/B0krqWXiYZ