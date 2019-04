Волфсбург обяви новия си треньор за догодина

Волфсбург официално обяви Оливер Гласнер за старши треньор на отбора. Специалистът, който в момента работи в австрийския Ласк Линц, ще оглави клуба преди сезон 2019/20.

VfL Wolfsburg are delighted to announce the appointment of Oliver Glasner as the team’s new head coach for next season. The 44-year-old will move from Austrian club LASK on a three-year contract. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/E16cAS0kdk