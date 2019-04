Не спират подигравките към „химика“ Джарел Милър

Вече няколко дни главна тема в бокса е постъпката на американския боксьор Джарел Милър (23-0-1). Той се провали на три кръвни теста за забранени субстанции. „Голямото бебе“ трябваше да се бие със световния шампион на IBF, WBO и WBA „Super“ в тежка категория – Антъни Джошуа. Сблъсъкът бе насрочен за 1 юни.

Феновете на красивия спорт продължават да се присмиват на наглостта, за която правата на боеца бяха спрени.

„Ако тези са треньорите на Милър, това обяснява всичко“, пошегува се британският боксьор Антъни Фаулър (9-1). Текстът е към тази снимка:

If these are Millers S+C coaches that explains a lot pic.twitter.com/qtGTYr1s69