Капитанът на Селтик, от отбора триумфирал в ШЛ, почина

Бившият капитан на Селтик Били Макнийл е починал днес на 79-годишна възраст. Макнийл е лидер на отбора на Селтик от 1967-а година, спечелил Купата на Европейските шампиони след 2:1 над Интер (Милано) на финала в Лисабон. Новината беше съобщена от семейството на бившия футболист.

Нашият баща винаги е намирал време да благодари на привържениците за историите, които разказват за него, за песните с името му на стадиона и за всички поздравления и чествания по време на целия му живот, се казва в писмо на децата на Били Макнийл.

Former Celtic captain and manager Billy McNeill - the first British man to lift the European Cup - has died aged 79.



