ПСЖ иска Икарди за заместник на Кавани

Голмайсторът на Интер (Милано) Мауро Икарди е трансферна цел номер 1 на Пари Сен Жермен за летния трансферен прозорец, пише "Гадзета дело спорт". В лицето на Икарди ръководството на парижани вижда заместник на 32-годишния Единсон Кавани.



Преговорите за Икарди все още не са стартирали, но, според информацията, ПСЖ е фаворит за подписа на аржентинеца. Очаква се Интер да пусне нападателя срещу 70 милиона евро. Икарди влезе в конфликт с клубната управа и загуби статута си на титуляр, поради което трансферната му цена падна.

