Рич Франклин обмисля завръщане в ММА срещу Витор Белфорт

Оттогава той започна нова работа като изпълнителен директор на ONE Fighting Championship. Този юли се очаква той да бъде въведен в “Залата на славата” на UFC.



Франклин е разказал на репортери, че често е бил питан от публиката за потенциален реванш с Витор Белфорт. Сега, когато бразилецът също е в листата на ONE FC, възможността да бъде организиран бой между тях се покачи драстично. Рич Франклин не е напълно сигурен, че ще се върне към боевете, но не го изключва като опция.

Франклин и Белфорт се състезаваха един срещу друг през септември 2009 година. Рич бе победен в първия рунд на битката чрез технически нокаут. Спектакълът бе основен сблъсък на UFC 109 в Тексас, Далас.



Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 111

1