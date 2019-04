Тотнъм без Сисоко срещу Аякс

Полузащитникът на Тотнъм Муса Сисоко ще пропусне първия сблъсък срещу Аякс от полуфиналите на Шампионска лига следващия вторник. Халфът на "шпорите" получи травма на слабините в реванша от четвъртфиналите на надпреварата срещу Манчестър Сити и ще пропусне следващите две седмици, заяви мениджърът на лондончани Маурисио Почетино

Двубоят срещу Аякс на 30 април ще пропусне и наказаният Хеунг-Мин Сон, който вкара два гола в реванша срещу Манчестър Сити на "Етихад".

