Интер сменя Икарди с Лукаку?

Ръководството на Интер вече е направило своя избор за заместник на Мауро Икарди, който почти сигурно ще напусне тима след края на сезона. Въпреки убежденията на съпругата на нападателя Уанда Нара, че аржентинецът ще остане в Интер и през следващата кампания, то „нерадзурите“ са се насочили към нападателя на Манчестър Юнайтед Ромелу Лукаку.

#Lukaku is #Inter’s first choice to replace #Icardi this summer (Tuttomercatoweb) pic.twitter.com/fSRNytWUMh