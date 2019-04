Чорбаджийски: Ти ме научи на много! Ти беше повече от легенда! Никога няма да бъдеш забравен

View this post on Instagram

Ти ме научи на много!Ти беше повече от легенда!Никога няма да бъдеш забравен Големи човече.Светла ти памет,Бат Краси!

Божидар Чорбаджийски Apr 21, 2019