Атлетико има вариант за нов нападател при раздяла с Гризман

Наскоро испанският вестник AS написа, че

Joao Felix with his 11th goal in his 16th league start. At the age of just 19, it’s crazy how cleanly he strikes the ball pic.twitter.com/URM3V3xN3I — Premier League Panel (@PremLeaguePanel) April 14, 2019

Шефовете на Бенфика дори предлагат нов контракт на нападателя, в който клаузата да бъде завишена до 200 млн. евро. Мениджърът му Жорже Мендеш обаче е против това. Атлетико Мадрид има вариант за нов нападател, ако през идното лято Антоан Гризман реши да напусне. Португалският вестник Record съобщава, че “рохибланкос” ще обърнат поглед към набиращия популярност Жоао Феликс от Бенфика . 19-годишният офанзивен футболист би струвал на Атлети 120 млн. евро, защото това е заложената в клаузата му за откупуване сума, а клубът от Лисабон едва ли ще се съгласи на по-малко.Наскоро испанският вестник AS написа, че Ювентус прави опити да договори Феликс. Според информацията ръководството на Бенфика дори вече веднъж е оказало 75 млн. от “бианконерите”.Шефовете на Бенфика дори предлагат нов контракт на нападателя, в който клаузата да бъде завишена до 200 млн. евро. Мениджърът му Жорже Мендеш обаче е против това.

