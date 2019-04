Моторни спортове Роси промени подхода си и това го запази в MotoGP, смята Дови 22 април 2019 | 14:45 0



'Valentino Rossi is past it'



'Valentino Rossi should retire'



'Rossi is taking up a seat for a younger rider'



His results this year?



5th

2nd

2nd



You were saying?#AmericasGP pic.twitter.com/dOZwKAQQsL — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) April 14, 2019 Претендентът за титлата в MotoGP в последните сезони Андреа Довициозо смята, че успехът на Валентино Роси в шампионата на такава възраст се дължи на интелигентността му и промяната в подхода му. През годините Доктора се утвърди като една от звездите в мотоциклетния спорт с девет шампионски титли и въпреки че последната от тях бе през 2009 година, той продължава да бъде в челото на колоната от състезатели, а миналия уикенд се бори за победа до последно с 16 г. по-младия от него пилот на Suzuki Алекс Ринс. "Валентино е интелигентен, промени подхода си и така успява да бъде заплаха дори и на 40 години. Ако беше запазил подхода си за състезанията и загубите отпреди десет години, това щеше да го унищожи. Валентино се адаптира и благодарение на това на 40 години прави изумителни неща", коментира Дови, който е със седем години по-млад от Роси. Check out the crucial move on @ValeYellow46 which secured @Rins42 his maiden #MotoGP victory at @COTA! #AmericasGP pic.twitter.com/IR1OQkD1Cs — MotoGP™ (@MotoGP) April 15, 2019 Пилотът на Ducati направи дебюта си в кралския клас през 2008 година, а 12 от 13-те си победи записа през последните три години. Въпреки това италианецът няма намерение да се състезава до 40-те си. "Ако аз имах девет титли като Роси, не бих останал в MotoGP. Всеки има своите си приоритети и желания все пак. Виждаме, че Валентино се справя много добре. Моите планове не включват да карам до 40", допълни временният лидер при пилотите в шампионата.

