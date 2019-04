Мърфи с невиждан от 27 години разгром в “Крусибъл”

Световният шампион по снукър от 2005 година Шон Мърфи стана едва вторият състезател в историята на първенството на планетата в “Крусибъл”, който записва победа с 10:0. Единственият предишен случай бе през 1992-ра, когато Джон Парът не даде нито един фрейм на Еди Чарлтън, а сега същото стори Магьосника срещу Хонгао Луо. Реферка на двубоя бе българката Десислава Божилова, за която това е дебют на най-голямата сцена в джентълменския спорт.

