"Крусибъл" видя най-дългия фрейм в историята на Световното по снукър

Гари Уилсън спечели най-дългия фрейм в историята на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”, с което и победи с 10:9 световния номер 14 Люка Бресел и се класира на осминафиналите. Той е първият квалификант този сезон, който елиминира поставен състезател, а решителната 19-а партия продължи цели 79 минути и 31 секунди и постави рекорд по продължителност.

