Емеляненко се преби с колело и отложи битката си (снимка)

Мой Друг Виктор @tomanosarik который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двух часовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре перенесён.

Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) on Apr 21, 2019