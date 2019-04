Кузбас на победа от финал в Русия

View this post on Instagram

подробности первого матча полуфинальной серии плей-офф #КузбассЗенит; Комментарии главных тренеров и игроков команд; а также подробная статистика на нашем сайте: http://kuzbass-volley.ru #ВККузбасс #ВсемСердцемЗаКузбасс #Суперлига #волейбол #плей_офф

A post shared by ВК Кузбасс (@kuzbassvolley) on Apr 21, 2019 at 7:52am PDT