Хабиб Нурмагомедов и Дъстин Порие се захапаха

Хабиб Нурмагомедов и Дъстин Порие си размениха закани пред медиите. Двамата се очаква да се изправят един срещу друг в двубой от UFC 241 на 7 септември в Абу Даби.

Шампионът в лека категория още няма поражение в кариерата си, докато Порие е с пет поредни успеха.

„Дъстин се справи много добре срещу Холоуей, очаквах победа за Макс. Порие става все по-добър. Следя го от доста време и трябва да го смажа. Извън клетката го уважавам, но влизам вътре за да го смажа“, каза Хабиб.

Impressed by the win over Max Holloway, @TeamKhabib says @DustinPoirier deserves to fight him in September pic.twitter.com/pgdRDU1B52

„Аз съм Роки! Животът ми е филм. Всички ме отписваха срещу Холоуей, но аз съм свикнал с това. В бъдеще ще продължа да ставам по-добър. Знам със сигурност, че имам уменията, силата, решимостта и фокуса да победя Нурмагомедов“, отвърна Порие.

boec.bg

@DustinPoirier congrats man. This is a title fight for the ages. A hungry, deserving & ferocious interim champ against an eager, defending & dominant champion! I respect Khabib for behaving like an actual champion in this day and age. Respect to the diamond as well, warriors!!! https://t.co/sDMMqoyrl0