Европейски футбол ПСЖ е шампион без игра! Празненствата започват довечера 21 април 2019 | 17:55 - Обновена 1



копирано





Congratulations to PSG, who are now officially Ligue 1 champions for 2018/19. — Get French Football News (@GFFN) April 21, 2019

Играчите на Томас Тухел могат вече да се радват още преди да е започнал довечершния мач на тима срещу Монако. След края на 90-те минути на срещата на “Парк де Пренс” ще започнат и празненствата за триумфа. Така към момента ПСЖ е с 81 точки на върха, докато Лил е с 65. Парижани можеха да станат шампион още по-рано, но в последните си три мача записаха две загуби - от Лил и Нант и равенство от Страсбург.









Това е осма титла за парижани в историята на клуба. Първата е през сезон 1985/86, а втората през 1993/94. Истинският възход на клуба започва след закупуването на клуба от катарските собственици QSI през 2011-а. Оттогава насам ПСЖ спечели шест титли - 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18 и този сезон.

It took a little longer than expected, but PSG got there in the end.



1986

1994

2013

2014

2015

2016

2018

2019 pic.twitter.com/TEefGEYEW7 — Goal (@goal) April 21, 2019

Отборът на Пари Сен Жермен отново е шампион на Франция. Парижани триумфират с титлата на Лига 1 без да са изиграли мача си от кръга, след като основният конкурент Лил не успя да спечели при визитата си на Тулуза - 0:0 и така пет кръга преди края на надпреварата ПСЖ няма как да бъде изместен от първата позиция.Играчите на Томас Тухел могат вече да се радват още преди да е започнал довечершния мач на тима срещу Монако. След края на 90-те минути на срещата на “Парк де Пренс” ще започнат и празненствата за триумфа. Така към момента ПСЖ е с 81 точки на върха, докато Лил е с 65. Парижани можеха да станат шампион още по-рано, но в последните си три мача записаха две загуби - от Лил и Нант и равенство от Страсбург.Това е осма титла за парижани в историята на клуба. Първата е през сезон 1985/86, а втората през 1993/94. Истинският възход на клуба започва след закупуването на клуба от катарските собственици QSI през 2011-а. Оттогава насам ПСЖ спечели шест титли - 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18 и този сезон. 1



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1681 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1