Арестуваха Дарън Тил, вилнял в Тенерифе и откраднал такси

Любимецът на английската публика Дарън Тил е бил арестуван заедно с група от 5-ма британци в Тенерифе. ММА звездата и приятелите му са откраднали такси, а също така са вилняли из местен хотел.

Потрошили са мебели и са изпразнили безпричинно няколко пожарогасителя.

След това си повикали такси, а докато шофьорът им товарел куфарите в багажника… британските туристи нахлули в автомобила и го подкарали. Местните проплакали от „лудата банда“ – подобно на българските хотелиери и работници по нашето черноморие.

„Горилата“ се надяваше на битка срещу Конър Макгрегър, но ирландецът се отказа от смесените бойни изкуства. Явно Тил е приел новината тежко.

oh boy -> UFC fighter Darren Till arrested in Tenerife after 'stealing a taxi and trashing a hotel' pic.twitter.com/yeKatMvi4m