Дин Дзюнхуей продължава напред в "Крусибъл" с големи точкови серии

Първата щека на Азия Дин Дзюнхуей реализира три сенчъри брейка и още шест серии над 50 точки при успеха си над Антъни Макгил с 10:7 в първия кръг на Световното първенство по снукър в “Крусибъл”. Двубоят е повторение на сблъсъка им на осминафиналите миналата година, когато отново китаецът бе победител с 13:4. Дин вече има пет победи в пет срещи с шотландеца, който този път не можа да осъществи обрат.

