Алегри обяви голямата си цел през следващия сезон

Масимилиано Алегри е вторият най-успешен наставник в Италия и няма намерение да се задоволи с това. Вчера Макс спечели петата си поредна титла в Серия „А“ начело на Ювентус, а по всичко изглежда, че наставникът ще настоява хегемонията на „Старата госпожа“ да продължи и през следващия сезон.

VIDEO Allegri: "Non si vince per caso, non si fattura tanto se sei un c..." https://t.co/OQ3f2JM56u #calcio #news pic.twitter.com/geyGkkYdEM