Игуаин: Съжалявам, че се страхувам да излизам на улицата заради хорското мнение

“Сега съм в етап от живота си, в който нищо не ме наранява. Преодолях го. Ако не влизаш в социалните мрежи, все ти е едно. Играх в най-добрите първенства, за най-добрите отбори, на три Мондиала и Копа Америка. Когато бях на 5 г. не съм си и представял и 10% от това, което постигнах. Защо да се притеснявам какво говорят за мен? Винаги съм съжалявал за това, че се укривам и не излизам на улицата от страх какво могат да ми кажат. Higuain admits fan criticism makes him too scared to leave his househttps://t.co/fJVNGcNu4r pic.twitter.com/mTlS51xzib — The Sun Football (@TheSunFootball) April 21, 2019 Има хора, които нанасят такива щети и правят лоши неща, но излизат с вдигната глава и без срам. А ние, които не сме убили никого и вършим нещата правилно, тъй като просто практикуваме някакъв спорт, не можем да излизаме? Не съжалявам, че си тръгнах от Нападателят на Челси Гонсало Игуаин говори за нещата, за които съжалява, както и за тези, които го правят горд.“Сега съм в етап от живота си, в който нищо не ме наранява. Преодолях го. Ако не влизаш в социалните мрежи, все ти е едно. Играх в най-добрите първенства, за най-добрите отбори, на три Мондиала и Копа Америка. Когато бях на 5 г. не съм си и представял и 10% от това, което постигнах. Защо да се притеснявам какво говорят за мен? Винаги съм съжалявал за това, че се укривам и не излизам на улицата от страх какво могат да ми кажат.Има хора, които нанасят такива щети и правят лоши неща, но излизат с вдигната глава и без срам. А ние, които не сме убили никого и вършим нещата правилно, тъй като просто практикуваме някакъв спорт, не можем да излизаме? Не съжалявам, че си тръгнах от Ювентус . Ако хората не го разбират, това си е техен проблем. Да пристигна в Реал Мадрид на 19 г. беше невероятно. Мога да се завърна във всеки клуб, за който съм играл. Това ме изпълва с гордост”, сподели Игуаин в интервю за ESPN.

