Какво има в сака на тенис звездите?

Адриан Андреев е най-талантливият ни млад тенисист. След големите си успехи при юношите той сега започва да трупа победи при мъжете. Миналата година бе една от най-успешните за него. Адриан спечели титлата на US Open на двойки, стигна до полуфиналите на сингъл и финала на двойки на младежката Олимпиада в Буенос Айрес и взе бронзов медал от финалния Мастърс за юноши.







Александър Лазаров влезе в светлината на прожекторите с отличното си представяне на Sofia Open през февруари. Преди няколко години Сашо отказва предложение от престижен университет, за да се занимава професионално с тенис. Миналата година той стана държавен шампион на открито. След това си спечели “уайлд кард” за турнира в София, където премина два кръга квалификации и игра срещу един от идолите си Фернандо Вердаско.







Александър Донски решава да се върне в България, след като прекарва голяма част от живота си в Канада. Миналата година Алекс печели държавното първенство в зала. Турнирът в София пък му позволи да дебютира на състезание от ATP. Донски има и You Tube канал, в който пуска интересни видеа от кариерата и живота си.



