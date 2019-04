Надал: Един от най-слабите ми мачове в последните 14 години

11-кратният шампион в Монте Карло Рафаел Надал призна, че се е представил далеч от най-доброто си ниво при поражението от Фабио Фонини с 4:6, 2:6 на полуфиналите в Княжеството.

“Чувството не е никак приятно. Беше тежък ден и опонентът беше много труден. Претърпях тежки моменти с контузии през последните седмици и психически не е никак лесно да приема всичко, което ми се случи през това време. Днес пък беше от тези дни, в които всичко се обърква и нищо не ми се получаваше.

Това е вероятно един от най-слабите ми мачове на клей през последните 14 години. Когато това се случи, неминуемо губиш двубоя. Днес заслужавах да загубя, защото играчът срещу мен се справяше по-добре.

Rafael Nadal has lost only 5 times in #MonteCarloMasters...



2003 vs Coria 76 62

2013 vs Djokovic 62 76

2014 vs Ferrer 76 64

2015 vs Djokovic 63 63

2019 vs Fognini 64 62 pic.twitter.com/3L3FbzXwtJ