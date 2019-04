Съставите на Евертън и Манчестър Юнайтед

| Team news is in at Goodison Park! 2 changes. @michaelkeane04 returns. @SchneiderlinMo4 starts. COYB! #EFCMatchday pic.twitter.com/z0cNsDEBfr

Three changes from Tuesday night – in come...



@DalotDiogo

@NemanjaMatic

@RomeluLukaku9#MUFC #EVEMUN