Дейв Алън нокаутира Лукас Браун в Лондон (видео)

WHAT A BODY SHOT BY @DAVIDTHEWHITER1! #AllenBrowne pic.twitter.com/1SEX7D1BcD — DAZN USA (@DAZN_USA) April 20, 2019

Двамата проведоха сравнително спокойно първия рунд. Браун използваше джеба си, като се опитваше да го комбинира с десния си прав. Докато Алън изглеждаше леко напрегнат.

Във втория рунд Браун продължи да работи с джеба си и да се боксира. Алън се опитваше да скъси дистанцията, но 40-годишният австралиец го обработваше с мощни удари.

WHAT A BEAUTY! @davidthewhiter1 ducks the right and throws a peach of a left hand to knockout Lucas Browne in the 3rd round



LIVE BLOG: https://t.co/Ak2wTXrK4R pic.twitter.com/u4Onnmy3o9 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 20, 2019 В третия рунд действията на ринга продължиха да се развиват по-същия начин като в предишните два. В един момент Дейв Алън не сложи точка на спора с брутален ъперкът в черния дроб на Браун, който се свлече на платнището в агония. Реферът започна да отброява, но австралиецът не беше в състояние да се изправи.

1 FOR THE GRAND-KIDS @davidthewhiter1 is hungry for more after his knockout victory over Lucas Browne pic.twitter.com/wGoeA4JezC — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 20, 2019



