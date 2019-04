Бокс Промоутърът на Милър: Расизъм е в основата на атаката срещу Джарел 21 април 2019 | 12:33 - Обновена 0



копирано

Джарел Милър е "разпъван на кръст" заради положителния си допинг тест, защото е "афроамериканец", смята неговият промоутър. Според Сара Фина, част от Greg Cohen Promotions, отношението към Милър се различава от това спрямо други боксьори в същото положение. Както е известно, "Голямото бебе" трябваше да се бие с Антъни Джошуа на 1 юни, но това няма да се случи заради положителната проба. Първоначално той отричаше да е взимал забранени вещества, но след това се покая и извини. Някои критици пък заявиха, че Милър заслужава доживотно наказание. "Първо, не оправдавам измамата по никакъв начин. Дали съм разочарована от Джарел? Абсолютно. Това, което Джарел е направил е грешно на 100%. Но няма да се обърна срещу него. Хората правят грешни избори в живота. С всичко казано, за мен е трудно да не мисля, че той е разпъван на кръст, защото е афроамерикански боксьор." "I messed up. I'm going to own it."



Jarrell Miller breaks the silence after testing positive for banned substances THREE times pic.twitter.com/VhPS4OOuCz — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) April 20, 2019 Тя даде за пример мексиканеца Канело Алварес, който наскоро подписа договор с DAZN за 365 милиона долара, въпреки шестмесечно наказание за две положителни проби. Той се оправда с факта, че е ял заразено място. "Дори боксьорът, който бе привикан да замести Милър, Луис Ортис, е давал положителна проба", допълни Фина. Тя самата сподели, че също е понесла психическо насилие заради факта, че е промоутър на Милър. "Не мога да не си мисля, че много от това е свързан ос факта, че съм жена в доминирана от мъже индустрия. Не се правя на жертва, казвам факти."

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 236 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1