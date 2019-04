Тенис Мач на двойки ще определи победителя между Австралия и Беларус на "Фед къп" 21 април 2019 | 09:48 0



Виктория Азаренка спечели с 6:1, 6:1 за 59 минути Сам Стосър и донесе втори успех на Беларус на сингъл. Във втория сет при 3:1, Сам Стосър имаше възможност да реализира пробив и да се върне в мача, но направи двойна грешка и това обезмисли съпротивата й. Азаренка получи много сериозна подкрепа от малката, но доста шумна беларуска агитка, която беше оборудвана с националното знаме на страната. Will it be Belarus to take home the tie?#FedCup pic.twitter.com/7VYD3CgGOU — Fed Cup (@FedCup) April 21, 2019 По-рано днес Ашли Барти отнесе с 6:2, 6:2 Арина Сабаленка, за да даде преднина на австралийките с 2-1. Барти през 2019-а година върви много добре, има баланс от 20-3 победи на сингъл, а преди две седмици спечели и турнира в Маями. По-късно днес е срещата на двойки, която ще противопостави Барти и Стосър за домакините срещу Вера Лапко и Лидия Маросава за Беларус. Беларус играе на полуфинал в последните три години, а през 2017-а година падна от САЩ в мача за титлата. Or will it be Australia to go through to the #FedCup Final? pic.twitter.com/jKRPJnxKXy — Fed Cup (@FedCup) April 21, 2019 Полуфиналът в отборния женски тенис турнир "Фед къп" между Австралия и Беларус ще се реши в мача на двойки, след като резултатът вече е 2-2 победи.Виктория Азаренка спечели с 6:1, 6:1 за 59 минути Сам Стосър и донесе втори успех на Беларус на сингъл. Във втория сет при 3:1, Сам Стосър имаше възможност да реализира пробив и да се върне в мача, но направи двойна грешка и това обезмисли съпротивата й. Азаренка получи много сериозна подкрепа от малката, но доста шумна беларуска агитка, която беше оборудвана с националното знаме на страната.По-рано днес Ашли Барти отнесе с 6:2, 6:2 Арина Сабаленка, за да даде преднина на австралийките с 2-1. Барти през 2019-а година върви много добре, има баланс от 20-3 победи на сингъл, а преди две седмици спечели и турнира в Маями. По-късно днес е срещата на двойки, която ще противопостави Барти и Стосър за домакините срещу Вера Лапко и Лидия Маросава за Беларус. Беларус играе на полуфинал в последните три години, а през 2017-а година падна от САЩ в мача за титлата.

