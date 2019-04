Бокс Крауфорд отказа Хан с удар под пояса 21 април 2019 | 07:57 - Обновена 0



Успехът му обаче дойде по малко куриозен начин. В 6-ия рунд Хан опита агресивна атака, а отговорът на Крауфорд бе неволен удар под пояса. Англичанинът обаче прецени, че не може да продължи мача и в крайна сметка решението на съдиите бе да присъдят победата в полза на американеца.



Всъщност обаче Крауфорд така или иначе изцяло доминираше на ринга. Още в първия рунд той прати съперника си в нокдаун и с малко повече шанс дори можеше и да го нокаутира, но 32-годишният британец някак си удържа на мощните атаки на неговия съперник.

How is my man getting dropped in the FIRST ROUND. FFS. Come on bro!! #CrawfordKhan #amirkhan pic.twitter.com/0XsuUSREmL — Mohamed Huseen (@MoHus66) April 21, 2019

След това роденият в Омаха боксьор продължи да диктува темпото на мача и спечели всеки от следващите пет рунда, преди да се стигне до злополучната случка, която му донесе и победата в срещата.

Crawford hits Amir Khan in the "family jewels" and the fight is stopped! pic.twitter.com/sxU5XiSXcJ — The Sports Junky (@TheSportsJunky1) April 21, 2019

Това бе 5-ата загуба на Амир Хан при професионалистите в 34-ия му мач. Активът му вече е (33 победи, 20 с нокаут и 5 загуби) .

