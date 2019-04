Световният шампион започна с трудна победа в "Крусибъл"

Световният шампион по снукър Марк Уилямс започна защитата на титлата си с победа 10:7 над квалификанта Мартин Гулд в първия изцяло изигран двубой от тазгодишната кампания в шефилдския театър "Крусибъл". Уелския дракон имаше аванс от 6:3 след първата сесия и се постара да не позволи обрат на съперника си.

Уилямс спечели първия сегмент от вечерната сесия и дръпна с 9:4, като изглеждаше, че доста по-бързо ще си осигури прогрес към осминафиналите, но Гулд спечели следващите три фрейма. В крайна сметка до изненада не се стигна и трикратният шампион на планетата продължи напред, като ще очаква победителя от двойката Дейвид Гилбърт - Джо Пери в следващата фаза.

Откакто спечели третата си световна титла миналата година Уилямс рядко се отдаваше на тренировки и предпочиташе да се наслаждава на статута си и на триумфа, като представянето му през този сезон е далеч от впечатляващо. Той все пак има ранкинг трофей на сметката си от World Open през август, но с изключение на него изобщо не блести край зеленото сукно.

Брейк от 52 помогна на Гулд да изравни резултата в първия фрейм за вечерта и да стигне до върната черна топка на масата, само че тя бе реализирана по изключителен начин от Уилямс за 7:3. Гулд след това намали изоставането си, но Уелския дракон контрира с брейкове от 70 и 69 и се доближи само на една партия от победата.



Финалистът от последното издание на професионалния турнир в България обаче взе следващите три партии чрез поредици от 70, 87 и 76, за да намали на 9:7. Уилямс все пак контролираше масата изцяло в следващия фрейм и го спечели, за да се класира на осминафиналите.

На другата маса по същото време 15-ият поставен Стивън Магуайър изостава с 4:5 от дебютанта в "Крусибъл" Пънфей Тян. Шотландецът е отпадал в осем от предишните си 15 участия на Световното първенство още в първи кръг и в неделя ще трябва да спечели 6 от разиграните максимум 10 фрейма, за да избегне ново ранно сбогуване с "театъра на мечтите".