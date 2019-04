Нов гол за Ибра и пета поредна победа за Галакси

Шведската звезда Златан Ибрахимович отново се разписа за Лос Анжелис Галакси. Таранът вкара при успеха с 2:1 над Хюстън Динамо в мач от 7-ия кръг на Мейджър Лийг Сокър. Капитанът на калифорнийците изправи на крака над 21 000 зрители на стадион "СтъбХъб Център" в 31-ата минута. 37-годишният футболист първо спечели дузпа, а след това сам реализира от бялата точка и даде аванс на отбора на Гийермо Скелото. Попадението е негово 29-то в САЩ от 32 двубоя, като в 29 от тях е стартирал от първата минута.

