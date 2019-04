Фонини влезе в елитна компания след успеха над Надал

Фабио Фонини шокира Рафаел Надал с 6:4, 6:2 на полуфиналите в тенис турнира от сериите “Мастърс” в Монте Карло и прекрати похода му към безпрецедентна 12-а купа в Княжеството.

Fabio Fognini

Dominic Thiem

Novak Djokovic

Gaston Gaudio



These are the only players that have recorded at least 3 wins against Nadal on clay#RolexMCMasters