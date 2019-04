Силен старт за Марк Уилямс в "Крусибъл"

Защитаващият титлата си от миналата година Марк Уилямс започна солидно първата сесия от двубоя си с Мартин Гулд в 1/16-финалите на Световното първенство по снукър в шефилдския театър “Крусибъл”.

Трикратният крал от Уелс дори поведе с 5:1 в един момент от сблъсъка, благодарение на брейкове от 55, 54 и 129, след като Гулд бе открил мача с поредица от 64. В седмия фрейм той се отличи с нова серия от 62, а после реализира впечатляваща дълга черна, за да направи пасива си по-приемлив при 5:3. Уелския дракон направи 97 в деветата партия, за да си осигури аванс от 6:3 преди вечерната сесия.

Defending champ @markwil147 will be satisfied with that.



He takes a three-frame advantage into tonight's session. #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/axBLPSDJn7