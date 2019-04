Локомотив на Пламен Константинов удари Динамо (Москва)

View this post on Instagram

«Локомотив» оформляет психологически важную победу над «Динамо». Ждем продолжения серии в Москве! . Самым результативным игроком матча стал Константин Бакун – на счету диагонального 24 очка. Также отметим 4 эйса Александра Ткачёва! . . #вклокомотив #нск #новосибирск #вфв #волейбол #суперлига #lokovolley #lokomotiv #volleyball #russianrailways #novosibirsk #nsk

