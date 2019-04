Късен гол донесе развръзката между Уест Хам и Лестър

Уест Хам и Лестър завършиха наравно 2:2 в среща от 35-тия кръг на Висшата лига. За домакините се разписаха Майкъл Антонио и Лукас Перес, който е в тима под наем от Арсенал, а за "лисиците" точни бяха Джейми Варди и младия талант Харви Барнс. Двата отбора влязоха в срещата от различни позиции - гостите като седми в класирането и със само една загуба в последните шест срещи, докато домакините, които заемаха 11 място, имаха едва една победа в последните си пет срещи.





