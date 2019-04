Тенис Голямата изненада е факт - детронираха Надал в Монте Карло 20 април 2019 | 18:22 - Обновена 0



Фабио Фонини поднесе най-голямата изненада от началото на тенис сезона, детронирайки неузнаваем Рафаел Надал на полуфиналите в “Мастърс”-а в Монте Карло. Италианецът спечели с 6:4, 6:2 при много силен вятър, който особено през първия сет играеше голяма роля в разиграванията. from @fabiofogna #RolexMCMasters pic.twitter.com/WRNHMSKbxn — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019 В крайна сметка Матадора не можа да постигне безпрецедентен 12-и триумф в Княжеството, но с показаното срещу Фонини не убеди, че е в оптимална кондиция да бъде шампион. След мача с Григор Димитров той бе споделил, че усеща болка в коленете, които обаче не го притесняват до степен на паника. Явно обаче натрупаната умора и нестихващият силен вятър допринесоха достатъчно за изравняването на силите в двубоя с Фонини, който също направи голям брой грешки, но издържа на предизвикателството. Италианецът ще се изправи срещу Душан Лайович във финала в неделя, който едва ли някой е прогнозирал преди началото не само на турнира, но и на полуфиналните двубои. FORZA FABIO! @fabiofogna beats 11-time #RolexMCMasters champion Rafael Nadal 6-4 6-2 to reach his first Masters 1000 final pic.twitter.com/sqW4e9JL5G — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019 След 12-минутен първи гейм Фонини осъществи пробив изненадващо рано, като няколко пъти Надал не можа да се възползва от ситуацията си на предимство, а в същото време италианецът се справяше добре да го поставя под напрежение от основната линия. Рафа бе прекалено пасивен в разиграванията и залагаше на върнати топки с повече височина, с което даваше на съперника достатъчно време за реакция. Както беше и срещу Пея обаче, Матадора успя моментално да върне брейка, и то без сериозен разход на услияи - непредизвиканите грешки на Фонини му костваха затвърждаване, като той ги правеше всеки път, когато влагаше повече скорост и агресия в отиграванията си или сменяше посоката. Невероятно силният вятър оказваше влияние отново на играта, а сякаш Фонини по-трудно се нагаждаше към условията. Надал спечели сервис-гейма си за 2:1, след което осъществи пробив на нула за 3:1, а нервите на италианеца започнаха да стават все по-видими. Фабио се подразни, когато силният вятър бутна кърпа в близост до страничната линия на корта и той спря да играе, но реферът на стола Адел Ноар не отсъди преиграване на точката. Оттам нататък вече Фонини започна да коментира всяко решение и да дава очевадни признаци за раздразнението си. Условията пречеха и на Надал да показва най-доброто от себе си и привичките на вятъра изравняваха донякъде силите. Движението на топката ставаше непредсказуемо и всеки по-агресивен удар от двамата беше на кантар дали няма да се превърне в грешка. След един разменен сервис-гейм от двамата се стигна до нов обрат на събитията на корта - Надал допусна пробив на нула след нова доза сбъркани топки за 4:5 и Фонини сервира за сета. Рафа отново направи нетипични грешки, а пък мрежата два пъти помогна на италианеца в решителни моменти, което доведе до спечелване на сета - 6:4! Nadal’s streak of 25 sets in a row on Court Rainier III comes to an end at the hands of @fabiofogna.



The Italian wins the first 6-4...



A #RolexMCMasters upset on the cards? pic.twitter.com/V3tIir41T2 — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019 Статистиката показа, че Фонини е направил 16 непредизвикани грешки, а Надал - 12, като уинърите бяха 10:4 в полза на италианеца. A double break for @fabiofogna in the second set against Rafael Nadal.



He couldn't, could he...? #RolexMCMasters pic.twitter.com/FnoSlY5xdM — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019 Вторият сет започна по най-добрия начин за 13-ия поставен, който осъществи нов ранен пробив, благодарение на два изключително остри бекхенди по диагонала, превърнали се в уинъри. Фонини затвърди на нула и изглеждаше устремен към най-голямата изненада от началото на сезона. И вторият път, когато Надал сервираше, просто не приличаше на себе си и изобщо не прибягваше до каквито и да е по-агресивни удари, като в същото време грешките от ракетата му не спираха - 3:0 за съперника му. Rafa isn't done just yet... #RolexMCMasters pic.twitter.com/ExW1KNLMw9 — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019 Немислимото бе напът да стане факт малко по-късно, когато Фонини осъществи още един пробив сервираше, за да направи “геврек” срещу Краля на клея. Матадора все пак се пребори от 0-40 с четири уинъра и се опази от унижението да бъде обезличен без нито един спечелен гейм. Той взе и следващото си подаване, но в осмия гейм вече Фонини затвори мача в своя полза, благодарение на два страхотни форхенд-уинъра по правата - 6:4, 6:2!

