Необясним срив на Медведев изведе Лайович до първия му “Мастърс” финал

Световният номер 48 Душан Лайович се класира за първи път в кариерата си на финал на тенис турнир от сериите “Мастърс” - в Монте Карло. Сърбия в крайна сметка ще има финалист в Княжеството, макар предварително да се очакваше това да е носителят на 15 титли от “Големия шлем “Новак Джокович. Ноле отпадна именно от Медведев, но днес шампионът от Sofia Open по необясним начин изтърва аванс от 5:1 гейма в първия сет, който загуби с 5:7, а във втората част нямаше никакви съпротивителни сили и бе сразен с 1:6 за общо 96 минути игра. Lajovic Monte-Carlo#RolexMCMasters pic.twitter.com/xV9UP7XBQh — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019 Така Лайович стигна първия си финал на турнир от най-високата категория на АТР, като преди Монте Карло можеше да се похвали само с един четвъртфинал - също на клей, но в Мадрид миналата година, когато бе спрян от Кевин Андерсън. The journey of a lifetime continues for @Dutzee in Monte-Carlo…#RolexMCMasters pic.twitter.com/VficNxbJiu — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019 Победителят от битката Рафаел Надал - Фабио Фонини ще си оспорва купата в Княжеството срещу набиращия скорост сърбин. Невероятният рейд на Лайович ще го изведе до дебют в топ 25 на световната ранглиста и ще му осигури статут на поставен за предстоящия “Ролан Гарос”. First ATP singles final

First Masters 1000 final

Lowest-ranked Monte-Carlo finalist since 2001@Dutzee beats Daniil Medvedev 7-5 6-1 to reach the #RolexMCMasters final pic.twitter.com/BYQ6iRcloj — Tennis TV (@TennisTV) April 20, 2019 Това всъщност е първи финал изобщо в кариерата на Лайович, който бе загубил предишните си четири полуфинални битки - в Сао Пауло 2016, Кицбюел 2016, Лос Кабос 2016 и Лион 2018. Медведев все пак елиминира световния номер 1 Новак Джокович в Монте Карло и няма защо да се срамува от представянето си през седмицата в Княжеството, още повече, че през последните два сезона имаше общо само една победа на червени кортове.

