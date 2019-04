Конър Макгрегър отново проведе боксов двубой (видео)

Суперзвездата на ММА Конър Макгрегър отново сложи ръкавиците и се качи на ринга, макар и за аматьорски двубой по правилата на бокса. Ирландецът се завърнал в известния ирландски клуб “Crumlin Boxing”, за да направи няколко рунда срещу Майкъл Макгрейн.

Conor McGregor returned to Crumlin Boxing Club tonight and took part in his first boxing match since the Floyd Mayweather fight - doing a few good-spirited rounds with one of the amateurs.



[ Cian_C, @LoveIrishBoxing] pic.twitter.com/UT9NOdu0Mr