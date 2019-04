Премиър лийг ще има нов "Играч на сезона"

Стърлинг и Силва са сред кандидатите и за "Най-добър млад играч" на сезона.

OFFICIAL: The PFA Players' Player of the Year shortlist has been announced:



Sergio Aguero

Virgil Van Dijk

Eden Hazard

Sadio Mané

Bernardo Silva

Raheem Sterling



Who deserves to win? pic.twitter.com/znhAVftTYA