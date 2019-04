Австралия и Беларус с по една победа в първия ден от "Фед къп"

Австралия и Беларус приключиха при резултат 1:1 първия ден от полуфиналите на неофициалното световно отборно първенство по тенис за жени "Фед къп". Двата тима си размениха по една победа на сингъл чрез Ашли Барти и Арина Сабаленка.

After 2 hours and 47 minutes, it's @SabalenkaA with victory for Belarus 75 57 63 over Sam Stosur.#FedCup pic.twitter.com/VJLGSqJiCf