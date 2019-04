Джарел Милър се провали и на трети допинг тест

Професионалният боксьор Джарел Милър се провали и при третия тест за забранени вещества. Състезателят, който получи отказ за лиценз да се бие в Ню Йорк, заради положителна проба направи още два теста, в които се провали.

Втората проба, както вече стана ясно, също е с наличие на забранена субстанция. Тя е взета на 31 март.

Jarrell Miller Fails Third Drug Test, With EPO in His System https://t.co/GmJiTuvCHE pic.twitter.com/Gxl7DpMkFo