Време е за шоу: Да излезе Дерик Чисора

@DerekWarChisora raised the roof @TheO2 last July!



Can he do it again tonight? #ChisoraGashi pic.twitter.com/BTqUwdpV0R — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 20 април 2019 г.

Делбой беше много близко до жадуваното отмъщение срещу Дилиън Уайт през декември, но беше жестоко нокаутиран в предпоследния рунд, въпреки че водеше в резултата според картите на съдиите.

In every battle there comes a time when both sides consider themselves beaten, then he who continues the attack wins #WARChisora pic.twitter.com/YfW4Nds5R5 — Derek Chisora (@DerekWarChisora) 19 април 2019 г.

Атрактивният биткаджия вече е на 35, но не се е отказал да гони световната слава. Чисора (29 победи, 21 с нокаут 9 загуби) ще се изправи в 12-рундов мач срещу Сенад Гаши на голямата галавечер в „О2 Арина“ в Лондон. It’s go time. No more talking, just WAR. @DerekWarChisora is going to light up @TheO2 with a spectacular display. Do not miss it on @SkySports Action from 7pm this evening. pic.twitter.com/258jVw9bZo — Hayemaker Boxing (@HayemakerBoxing) 20 април 2019 г. Британецът е категоричен фаворит, но той неведнъж е показвал другото си лице в подобни срещи, в които съперникът не е сериозно име. Апатичен, бавен и демотивиран Чисора е отнасял доста критики.



Косоварят Гаши има германско гражданство, но живее в Испания. 28-годишният боец е с актив от 17 победи (7 с нокаут) и 2 загуби. Нивото на неговите противници е доста ниско, а двете му загуби са срещу бъдещия съперник на Тайсън Фюри – Том Шварц и стария познайник на Чисора – Карлос Такам.



