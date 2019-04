Бокс Следващият съперник на Антъни Джошуа ще бъде обявен през идната седмица 20 април 2019 | 10:24 - Обновена 0



AJ CALMED ME DOWN! @EddieHearn says @anthonyfjoshua has taken the Jarrell Miller news in his stride as he continues to prepare for June 1 pic.twitter.com/P7iiIZbl7i — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 18 април 2019 г.

Джошуа, който държи световните титли на Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова федерация (IBF), Световната боксова организация (WBO) и Международната боксова организация (IBO), трябваше да се бие на 1 юни в Ню Йорк с американеца Джарел Милър, но Щатската атлетическа комисия на Ню Йорк отказа да даде лиценз на Милър, след като откри забранени вещества в кръвта му. Милър категорично отрече да е ползвал допинг.



Според ESPN Милър е използвал субстанцията GW1516, която се взима, за да помогне на атлетите да горят мазнини.

UPDATE FROM EDDIE@EddieHearn gives us the latest on @anthonyfjoshua opponent for June 1 pic.twitter.com/sT7xt1QMR3 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 18 април 2019 г. Следващият съперник на световния шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа ще бъде обявен през идната седмица. Това написа в профила си неговият промоутър Еди Хърн.

