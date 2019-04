Зимни спортове ЦСКА (Москва) спечели за първи път Континенталната хокейна лига 20 април 2019 | 10:08 - Обновена 0



копирано





Сергей Шумаков и Коди Франсон дадоха аванс на Авангард от 2:0 още до 18-ата минута на мача, но в началото на втората третина Кирил Капризов намали на 1:2. Контантин Окулов изравни за ЦСКА две минути преди края на редовните 60 минути, а 17 след началото на продължението Максим Мамин реализира и шампионския гол за московчани. CSKA Will Always Be The First ! We Are CSKA! #CSKA #HCCSKA #GagarinCup pic.twitter.com/lbkHAvdUf8 — HC CSKA Moscow (@CSKAREDARMY) April 20, 2019 ЦСКА стана първият отбор в 11-годишната история на КХЛ, който печели финалната серия с 4:0.

За "Най-добър играч" в плейофите бе избран вратарят на ЦСКА Иля Сорокин, който допусна само 24 гола в 20 елиминационни мача, постигайки 16 победи срещу едва 4 поражения. We Are CSKA pic.twitter.com/AsGXB0biSd — HC CSKA Moscow (@CSKAREDARMY) April 20, 2019 ЦСКА (Москва) спечели за първи път в историята купа "Гагарин", която се присъжда на шампиона в Континенталната хокейна лига. Във финалната серия "армейците" се наложиха с 4:0 победи над Авангард Омск, като в оказалия се последен мач надиграха съперника си с 3:2 след продължение.Сергей Шумаков и Коди Франсон дадоха аванс на Авангард от 2:0 още до 18-ата минута на мача, но в началото на втората третина Кирил Капризов намали на 1:2. Контантин Окулов изравни за ЦСКА две минути преди края на редовните 60 минути, а 17 след началото на продължението Максим Мамин реализира и шампионския гол за московчани.ЦСКА стана първият отбор в 11-годишната история на КХЛ, който печели финалната серия с 4:0.За "Най-добър играч" в плейофите бе избран вратарят на ЦСКА Иля Сорокин, който допусна само 24 гола в 20 елиминационни мача, постигайки 16 победи срещу едва 4 поражения. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 296

1