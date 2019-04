Бокс Чисора много по-тежък от опонента си за събота (видео) 19 април 2019 | 19:56 1



Дейв Алън се изправя пред най-голямото си препятствие в професионалната кариера в тежка категория, когато ще излезе на ринга в Лондон на 20 април срещу Лукас Браун. В същата галавечер Дерек Чисора пък ще опита да нокаутира Сенад Гаши в първата си битка, откакто предложи вълнуващо представление на феновете през декември срещу Дилиън Уайт. CHISORA-GASHI FACE-OFF! @DerekWarChisora and Senad Gashi weigh-in and face-off ahead of their heavyweight bout tomorrow night on the #AllenBrowne undercard ...



Chisora: 18st 7lbs

Gashi: 15st 10lbs



Who are YOU picking? #Boxing #ChisoraGashi pic.twitter.com/aajDNL187I — Boxing Social (@boxing_social) April 19, 2019 Дейв Алън - познат с прякора Белия носорог - е във формата на живота си и натрупа последователни победи с нокаут срещу Ник Уеб, Самир Небо и Ариел Естебан Бракамонте във втората половина на 2018-а. Браун пък се връща на сцената след единствената си загуба досега от Дилиън Уайт и последвалите три победи. Най-големият успех в кариерата на бившия световен шампион на WBA е над Руслан Чагаев през 2016-а. 11 week ago I said I would give this training camp all and weigh between 17 5 and 17 7 and I weighed in at 17 6 this is my time pic.twitter.com/bXnr0YCbJo — Papi De La ALLEN ALLEN ALLEN (@davidthewhiter1) April 19, 2019 Дейв Алън закова на официалния кантар 101.6 килограма, а съперникът му - 112.5 кг. Чисора пък тежеше 117.5 кг, докато Гаши е значително по-лек за категорията със своите 99.8 кг. 1



