Надал се пребори с Пея за 14-и полуфинал в Монте Карло

11-кратният шампион Рафаел Надал постигна 71-ва победа в тенис турнира от сериите “Мастърс” в Монте Карло и за 14-и път се класира на полуфиналите. Краля на клея се нуждаеше от 2 часа и 20 минути, за да елиминира човека с най-много победи на червено (14) през този сезон - Гидо Пея със 7:6(1), 6:3. 25 straight sets in Monte-Carlo @RafaelNadal beats Pella 7-6(1) 6-3 at the #RolexMCMasters to reach the semi-finals for a 14th time! pic.twitter.com/KQiOlwQWGQ — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2019 Аржентинецът се бореше достойно и правеше мача неприятен за съперника си, като в първия сет имаше възможност и да поднесе изненада и да го спечели. Във втория играта не бе толкова равностойна, което бе позитивно за феновете за Надал, защото той по-лесно успя да затвори мача в своя полза. Рафа ще играе на полуфиналите срещу Борна Чорич и Фабио Фонини, а съперникът му на финала евентуално ще е някого измежду Даниил Медведев и Душан Лайович. Големите фигури в световния тенис, с изключение именно на Матадора, отпаднаха преди полуфиналите в Монте Карло, което прави Надал още по-сериозен фаворит за 12-а купа. 18 straight #RolexMCMasters wins for @RafaelNadal!



He's into his 14th SF in Monte-Carlo. pic.twitter.com/gkEbNBxOfL — ATP Tour (@ATP_Tour) April 19, 2019 Първият сет се разви изненадващо и изнервящо за феновете на Надал, защото Матадора имаше купища проблеми да поддържа играта си чиста и без грешки. Пея пък явно добре беше разузнал тактиката на великия испанец от предишните му двубои и знаеше как да го контрира, особено на форхенд, който е от основните оръжия в арсенала на Рафа. Три пъти подред Краля на клея губеше подаванията си в началото на двубоя и се озова в онеочаквана беда при 1:4 изоставане, след което поизчисти грешките и започна да разнообразява играта си. Той не само разчиташе на разигравания от основната линия, но и успешно атакуваше мрежата. Благодарение и на невероятните ъгли, които намираше с ракетата си, Надал се постави в ситуация за осъществяване на обрат и при 5:4 изглеждаше, че ще приключи сета в своя полза. Само 15 минути му бяха необходими, за да спечели четири поредни гейма, но впоследствие частта се удължи. Той допусна нов пробив, който трябваше моментално да връща, за да влезе в тайбрека. Пея сам допринесе за провала си в тези моменти с непредизвикани грешки, а в “дългия гейм” нямаше никакви аргументи срещу Краля на клея. Надал осъществи ранен пробив още в първия гейм на втория сет, но после четири пъти трябваше да защитава брейк-пойнти, защото продължаваше да прави грешки от форхенд. Този гейм продължи 12 минути и с чудесен форхенд уинър плюс грешка от бекхенд на Пея Рафа поведе с 3:1. След общо 40 минути игра във втория сет пък невероятните отигравания на Матадора му осигуриха още един брейк и на пръв поглед вече интригата беше елиминирана. Надал обаче се постави в неудобно положение с нови пропуснати форхенди при сервирането за мача - 0-40, след което Пея извади късмет с балонен форхенд, който хвана линията и осъществи пробив. За съжаление на аржентинеца, той загуби мача на свой сервис, и то с двойна грешка - 7:6(1), 6:3 за 2:22 минути.

